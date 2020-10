Tesla Aktie: Mega Summe an Investitionen geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ist in einer kapitalintensiven Branche tätig, und der Elektrofahrzeug-Riese investiert verstärkt, um seinen Vorsprung vor der Konkurrenz zu halten.

Was geschah

Teslas Investitionen für das Fiskaljahr 2020 werden wahrscheinlich am oberen Ende seiner Prognose von 2,5 bis 3,5 Milliarden Dollar liegen, wie das Unternehmen in einem am Montag, den 10.

Die Revision ist auf die Markteinführung neuer Produkte, das Modell Y ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung