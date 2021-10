Tesla-Aktie: Mega-Party auf Giga-Berlin Gelände!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Elon Musk, CEO von Tesla (NASDAQ:TSLA), empfing am Samstag Tausende von Einheimischen in der deutschen Tesla-Fabrik zu einer Veranstaltung im Stil eines Oktoberfestes.

Bis zu 9.000 Einheimische nahmen an der Veranstaltung in einem kleinen Ort in Grünheide teil.

Das Fest begann um 10:00 Uhr Ortszeit (08:00 Uhr GMT) und geht bis spät in die Nacht, mit Bands und DJs, um die Party ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



