Tesla-Aktie: Lots of bad news!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie will im Börsenjahr 2021 nicht so recht in die Gänge kommen. Mit 600 Euro in das aktuelle Jahr gestartet, erreichte die Aktie des Elektroautobauers Ende Januar ein Allzeithoch bei ca. 730 Euro. Seitdem hat die Tesla-Aktie jedoch den Rückwärtsgang eingelegt und ist auf aktuell ca. 510 Euro gefallen. Warum stottert der Motor des einstigen Börsenstars plötzlich?

Lots of bad news

Grund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung