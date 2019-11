Tesla-Aktie: Lohnt sich jetzt ein Einstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie setzt ihren Höhenflug fort. Seit Anfang Juni hat sich der Wert des Anteilsscheins fast verdoppelt. Die jüngste Zwischenbilanz wurde an der Börse sehr positiv aufgenommen, für die Aktie ging es per Kurslücke (Gap up) nach oben. Die Ankündigung von Konzernchef Elon Musk, in Deutschland eine Gigafabrik zu errichten, hat zuletzt für weiteren Auftrieb gesorgt. Aktuell notiert die Aktie unweit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



