Tesla-Aktie: Lob vom ukrainischen Vize-Premierminister!

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk’s SpaceX erhielt Lob vom ukrainischen Vize-Premierminister Mykhailo Fedorov für die schnelle Wiederherstellung der Internetverbindung in fünf Dörfern nach “schweren Kämpfen” mit Hilfe der Starlink Terminals. Bedeutung von Starlink Mykhailo wies in einem Twitter-Post auf die Bedeutung von Starlink hin und teilte zwei Beispiele dafür, wie die Internetverbindung in dem von Kämpfen verwüsteten Land schnell… Hier weiterlesen