Tesla-Aktie: Letzte Chance zum Einstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla ist in den vergangenen Tagen ohnehin recht stark gewesen. Nun kam es zu einem weiteren wichtigen Aufschlag, wie die statistischen und die charttechnischen Analysten vermelden. Der Wert hat in deren Augen mit einem Gewinn von gut 1 % am Mittwoch die ersten Duftmarken für die Eroberung neuer Zwischenhochs gesetzt. Kursziel seien nun zunächst 3,40 Euro.

Wichtig zu wissen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.