Tesla-Aktie: Kursziel auf $4.600 erhöht!

Die Erwartungen an die Tesla-Aktie Cathie Wood, die von Ark Investment Management geleitet wird, sagte am Donnerstag, dass sie erwartet, dass die Aktie von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) bis zum Jahr 2026 einen Wert von 4.600 Dollar erreichen wird, ausgehend von einem aktuellen Kurs von 985 Dollar pro Aktie. Der beliebte Stockpicker hatte im vergangenen Jahr geschätzt, dass die Tesla-Aktie bis… Hier weiterlesen