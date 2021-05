Tesla-Aktie: Kursziel 1.000 US-Dollar? Cathie Wood würde es natürlich freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pinterest":

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) steckt ebenfalls inmitten der Korrektur. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 589,74 US-Dollar (14.05.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Das Rekordhoch von ca. 900 US-Dollar ist damit in weite Ferne gerückt. Zweifellos: Die Tech-Korrektur zeigt auch bei den Anteilsscheinen des US-amerikanischen Elektroautobauers Wirkung.

Könnte die Tesla-Aktie jedoch noch in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch kommen? Beispielsweise von 1.000 US-Dollar? Ein Analyst ist jetzt jedenfalls dieser Meinung. Und, keine Frage: Die Starinvestorin Cathie Wood würde eine solche Entwicklung mit Sicherheit freuen.

Tesla-Aktie: Kursziel 1.000 US-Dollar?

Genauer gesagt ist es ein Analyst aus dem Hause Wedbush, der mit einem solchen Kursziel auf sich aufmerksam macht. Dan Ives heißt der besagte Analyst und Daueroptimist, was die Tesla-Aktie angeht. Und spricht dabei von einem Kursziel von 1.000 US-Dollar.

Die Zuversicht beruht unter anderem darauf, dass Tesla es schaffen könnte, im zweiten Quartal bereits 200.000 Automobile auszuliefern. Zudem besitze der US-Elektroautobauer noch Potenzial in China. Bis Ende 2022 könnte der Anteil am Gesamterfolg auf 40 % steigen. Keine Frage: Ambitionierte Absatzziele, die der Analyst hier nennt.

Perspektivisch besitzen außerdem autonomes Fahren und die Erneuerungsrunden bei den älteren Modellen S und Y Potenzial. Insgesamt scheint der Analyst daher überaus positiv gestimmt zu sein, was er mit einem Kursziel von 1.000 US-Dollar würdigt, was einem Plus von fast 70 % entsprechen würde. Damit könnte die Tesla-Aktie einen Börsenwert in Höhe von über 950 Mrd. US-Dollar erreichen. Keine Frage: Das erscheint mir zumindest ambitioniert.

Cathie Wood würde es freuen

Wenn die Tesla-Aktie noch in diesem Jahr einen Aktienkurs von 1.000 US-Dollar erreichen sollte, würde das die Starinvestorin Cathie Wood mit ihrem Ark Innovation ETF gewiss freuen. Mit einem relativen Anteil von ca. 10,3 % ist die Aktie jedenfalls noch immer die Top-Beteiligung im Flaggschiff-Passivfonds aus dem Hause Ark. Beziehungsweise rund um das Investorenteam von Cathie Wood.

Wenn die Tesla-Aktie daher um 70 % an Wert steigt, könnte das den Ark Innovation ETF konsequent klettern lassen. Oder aber zu einer Erholung führen. Der Passivfonds von Cathie Wood korrigierte im Rahmen der Tech-Korrektur schließlich ebenfalls teilweise deutlich.

Trotzdem: Der Ark Innovation ETF ist natürlich mehr als bloß die Tesla-Aktie. Aber auch Cathie Wood scheint langfristig orientiert davon überzeugt zu sein, dass der US-amerikanische Elektroautobauer erst am Beginn seiner Erfolgsgeschichte steht. Etwas, das sie mit dem Analysten aus dem Hause Wedbush offenbar eint.

Der Artikel Tesla-Aktie: Kursziel 1.000 US-Dollar? Cathie Wood würde es natürlich freuen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

