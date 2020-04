Tesla Aktie: Kurswahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Autobauer weltweit hat die Corona-Krise schwer erwischt. Egal ob BMW, Daimler oder VW, sie alle mussten ihre Produktion herunterfahren oder gar komplett stoppen. Die Aktien rauschten in der Folge in den Keller, bevor sie sich zuletzt wieder leicht erholten. Bei einem Hersteller allerdings fiel das Minus weitaus geringer aus, dem US-Elektroautopionier Tesla. Und was mit dessen Aktie am ersten Handelstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung