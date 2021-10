Tesla-Aktie: Kuriose Geschichte!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Ein Besitzer eines Elektrofahrzeugs der Marke Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), der mehrere kurze Videos auf ByteDance’s Douyin, wie TikTok in China genannt wird, gepostet hat, in denen er fehlerhafte Bremsen behauptet, wurde Berichten zufolge von einem lokalen Gericht aufgefordert, sich zu entschuldigen und eine saftige Geldstrafe von 50.000 RMB oder 7.750 $ zu zahlen.

Der Tesla-Besitzer in Wenzhou, China, postete die Videos



