Tesla-Aktie: Kritische Stimmen!

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) meldete am Mittwoch das fünfte Quartal in Folge Rentabilität und versetzte Investoren und Analysten in einen Rausch. GLJ Research ist eine Ausnahme: Das Unternehmen bleibt bearish auf die Performance der Elektrofahrzeug-Aktie.

Der Tesla-Analyst

Gordon Johnson hat ein Verkaufs-Rating für Tesla mit einem Kursziel von 40 Dollar.

Die Tesla-These

Unter Ausschluss einmaliger steuerzahlerfinanzierter Kreditverkäufe war der GAAP-Nettogewinn von Tesla im vierten Quartal negativ, sagte



