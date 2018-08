Tesla Aktie: Krasser Absturz geht weiter….

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla muss weiter fallende Notierungen verkraften. Der Wert scheint auf den ersten Blick jeden Boden unter den Füßen zu verlieren, meinen die charttechnischen Analysten. Geht es so weiter wie in den vergangenen Tagen, wird aus dem aktuellen Seitwärtstrend im charttechnischen Bild vergleichsweise rasch ein Abwärtsdesaster, so die Meinung. Denn: Die Kurse sind binnen Wochenfrist nun um mehr als 13 % nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.