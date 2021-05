Tesla-Aktie: Kommt der Sprung nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Nachdem die Tesla Aktie die 900 USD-Marke erreichte, prallte der Kurs an der Widerstandslinie nach unten ab und setzte sich in großen Schritten in Richtung Süden weiter fort. Dabei verlor der Preis der Tesla Aktie um über 40 % an Wert und bildete ein neues Zwischentief bei 537 USD. Das untere Bollinger Band wurde durch den starken Verlust nach unten durchbrochen.