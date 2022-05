Tesla-Aktie: Kimbal Musk traf sich mit ukrainischen Führern!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Kimbal Musk, der milliardenschwere Bruder von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und SpaceX-CEO Elon Musk, traf sich am Dienstag mit dem ukrainischen Vize-Premierminister Michailo Fedorow und seinem Team, um Wiederaufbauprojekte nach dem Ende des Krieges mit Russland zu besprechen. “Inspirierendes Treffen” Fjodorow erklärte am Dienstag, er habe ein “inspirierendes Treffen” gehabt, um die gemeinsamen Projekte für die "Zeit nach dem Krieg" sowie… Hier weiterlesen