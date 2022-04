Tesla-Aktie: Kein mobiles Ladekabel zu ausgelieferten Fahrzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Kein mobiles Ladekabel Am Wochenende hat Elon Musk, CEO von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), bestätigt, dass das Unternehmen neu ausgelieferten Fahrzeugen kein mobiles Ladekabel mehr beilegen wird. Bislang wurden neue und gebrauchte Tesla-Fahrzeuge mit einem Ladeadapter ausgeliefert, mit dem das Fahrzeug an jede Standardsteckdose angeschlossen werden konnte. Schnellere Ladeoptionen konnten auf der Tesla-Website zusätzlich erworben werden. Dieser Stecker ermöglichte es den Kunden,… Hier weiterlesen