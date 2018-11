Tesla-Aktie: Kehrt nun weiteres Vertrauen zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen Wochen wieder stark zugelegt, sodass der Kurs nun wieder am oberen Rand des Bollinger Bands zu finden ist. Im Bereich um 250 USD war die Nähe zum Jahrestief bei vielen Anlegern wohl Grund genug für einen Einstieg gewesen. Mit einem engen Stop-Loss konnte man sich so ein schönes Chancen-Risiko-Verhältnis erkaufen. Nun steht der Aktienkurs des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.