Tesla-Aktie: Kann sich bald jeder Tesla leisten?

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) möchte die Anreize für Käufer von günstigeren Elektrofahrzeugen nutzen und bietet ein Tesla Model 3 mit geringerer Reichweite an, das in Kanada erhältlich ist.

Was passiert ist

Tesla verkauft das Model 3 laut Electrek für 44.999 kanadische Dollar mit einer geringeren Reichweite. Der Preis des Fahrzeugs entspricht 35.909 US-Dollar, Stand heute.

Im Jahr 2019 bietet Kanada einen Anreiz von 5.000 US-Dollar



