Tesla-Aktie: Kalifornien verklagt Tesla!

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) wird von einer kalifornischen Behörde verklagt, die behauptet, dass das Elektrofahrzeugunternehmen in seinem Werk in Fremont ein rassenfeindliches Umfeld geschaffen hat.

Was geschah:

Das Wall Street Journal berichtet, dass die kalifornische Behörde für faire Beschäftigung und Wohnungswesen die Klage am Mittwoch beim Staatsgericht eingereicht hat; die Einzelheiten des Berichts sollen am Donnerstag veröffentlicht werden.

„Nachdem wir Hunderte von Beschwerden von ...



