Tesla-Aktie: Juristischer Sieg für Elon Musk!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk hat einen juristischen Sieg über eine Aktionärsklage im Zusammenhang mit der SolarCity Corp Übernahme errungen, The Wall Street Journal berichtet am Mittwoch unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung. Elon Musk handelte rechtmäßig Ein Richter in Delaware entschied, dass der milliardenschwere Unternehmer bei der rund 2,1 Milliarden Dollar schweren Übernahme von SolarCity durch den Elektroautohersteller im Jahr 2016 nicht unrechtmäßig gehandelt hat. Vizekanzler Joseph Slights III, der die… Hier weiterlesen