Tesla Aktie: Jetzt wird richtig Kasse gemacht!

Am Freitag durften Sie als Anleger etwas live miterleben, was Sie in den kommenden Jahren bei der Tesla-Aktie noch häufiger miterleben werden. Das Unternehmen legte glänzende Quartalszahlen vor, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Und dennoch fiel der Kurs wie ein Stein zu Boden. In Summe betrug der Tagesverlust der Aktie 7 %. Der Grund: Die Spekulanten haben Kasse gemacht und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



