Tesla Aktie: Jetzt ist es passiert!

Tesla hat schon bessere Zeiten an der Börse erlebt. Ende Januar noch waren die Papiere des US-Elektroautobauers kurzzeitig bei 740 Euro gehandelt worden. Mittlerweile muss man von diesem Kurs wieder rund hundert Euro abziehen: Nach einem weiteren Abschlag notierte die Tesla-Aktie am Mittwoch im Xetra-Handel bei nur noch 639,30 Euro, am Donnerstag ging es nur unwesentlich nach oben. Für gute Laune ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



