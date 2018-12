Tesla-Aktie: Ist das vielleicht die letzte Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla ist am Freitag in Deutschland noch mal stärker geworden. Der Wert nähert sich der Marke von 330 Euro immer mehr an. Dies ist ein wichtiges Signal, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Denn die Aktie befindet sich damit auch in der Nähe der früheren Allzeithochs. Konkret: Nun geht es nur noch darum, die früheren Tops bei 345 Euro zu überwinden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.