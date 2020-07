Tesla Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat sich in den letzten Jahren längst zu einem der Schwergewichte am amerikanischen Aktienmarkt entwickelt. Trotzdem steigt die Aktie seit Ende Juni in einem Tempo an, das eher an einen gehypten Nebenwert erinnert. Stand die Aktie Ende Juni noch unterhalb von 1.000,00-US-Dollar, beendete der Wert am Freitag die Börsenwoche mit einem Schlusskurs von 1.544,65 US-Dollar.

Hat sich in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung