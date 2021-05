Tesla-Aktie: Ist der Tiefpunkt überwunden?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Es schien schon fast so, als würde die Tesla-Aktie den Boden unter den Füßen verlieren. Seit dem Hoch bei rund 740 Euro hatte der Titel schon um etwa ein Drittel an Wert verloren und immer neue negative Nachrichten machten den Bullen schwer zu schaffen. Am Donnerstag gab es nun endlich mal wieder gute Neuigkeiten zu vermelden. Das US-Unternehmen erhielt von den Behörden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!