Tesla-Aktie: Ist das der Gipfel?

Wenn Firmengründer und Insider Aktien ihres eigenen Unternehmens verkaufen, ist in der Regel Vorsicht geboten. Elon Musk hat in den vergangenen Wochen Aktienpakete von Tesla verkauft. Durchaus ein Grund zur Sorge, dass der langfristige Aufwärtstrend zu Ende geht. Tesla ist mit rund 900 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Umsatz in 2022 soll in Richtung 90 Milliarden US-Dollar gehen - für 2023… Hier weiterlesen