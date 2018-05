Tesla-Aktie: Inwieweit spiegeln die Analystenmeinungen die Marktlage wider?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie hat in den letzten beiden Tagen deutlich gelitten. Gestern verlor sie rund 3 % an Wert und damit ähnlich viel wie am Tag zuvor. Damit bewegt sich der E-Auto-Titel wieder in Richtung seines Jahrestiefs.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Nur drei Analysten raten zum Kauf der Aktie!

Zum aktuellen Zeitpunkt raten nur die japanische Investmentbank Nomura, Dougherty & Company und die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.