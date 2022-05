Tesla-Aktie: Ingenieur wegen Diebstahls verklagt!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) hat Berichten zufolge ein Gerichtsverfahren gegen einen ehemaligen Ingenieur eingeleitet, der Informationen über die Dojo-Supercomputertechnologie des Unternehmens gestohlen haben soll. Illegal vertrauliche Informationen übertragen Ein ehemaliger Tesla-Ingenieur namens Alexander Yatskov, der zuvor im Projekt Dojo des Unternehmens beschäftigt war, hat illegal vertrauliche Informationen über die Supercomputertechnologie auf seinen persönlichen Computer übertragen, so der Elektrofahrzeughersteller in einer Eingabe… Hier weiterlesen