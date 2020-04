Tesla Aktie: Immerhin was Positives!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das Tesla-Stammwerk im kalifornischen Fremont steht weitestgehend still. Wie aus einem Bericht des Branchenportals „Electrek“ hervorgeht, will der E-Autobauer die brachliegende Produktion jetzt nutzen, um an dem Standort Verbesserungen durchzuführen.

Umbaumaßnahmen sollen Produktionskapazitäten erhöhen

Demnach forciert Tesla derzeit zum Beispiel den Ausbau der Rohkarossen-Fertigung. Des Weiteren will der Konzern laut dem Medienbericht die Lackiererei des Werks modernisieren.



