Tesla-Aktie: Hoffnungsträger E-Truck?

letzte Woche beschäftigte sich Johannes Weber in einer Analyse mit der Aktie von Tesla. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Tesla-Anleger haben neuen Grund zur Hoffnung, denn die Vorstellung des neuen E-Trucks hatte es durchaus in sich.

Der Truck! Angestrebt wird eine Reichweite von rund 800 km, was allerdings nur die Hälfte von dem ist, was klassische Diesel-LKW erreichen. Die Profitabilität des Elektro-LKW, die von der Absatzmenge abhängt, steht also noch nicht fest. Gehofft wird wohl, dass der E-Truck vor allem im Verteilerverkehr eingesetzt wird, da auf dem Weg vom Lager zum Händler so Kosten eingespart werden könnten und es auch entsprechende Lademöglichkeiten gäbe.

Der Ausblick! Es bleibt zu hoffen, dass mit dem E-Truck neue Hoffnung einhergeht, denn das Unternehmen wirtschaftet noch immer nicht profitabel. Vielmehr gibt es große Verluste, auch durch die Produktionsprobleme beim Model 3.

Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln? Wir bleiben für Sie dran.

