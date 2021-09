Tesla-Aktie: Höher, schneller, weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Es läuft gut für Tesla. Ende September 2021 einige wichtige Meldungen. So kann ein Model 3 als auch ein Model Y-Fahrzeug von Tesla nun auch Notfall-Fahrzeuge im Full-Self-Driving-System erkennen. Hier kam es in der Vergangenheit zu Unfällen. Und das Unternehmen erhält weitere Teilgenehmigungen für den Bau der Giga-Fabrik in Grünheide.

Auch die jüngsten Absatzzahlen wirken noch nach. Ebenso die charttechnische Perspektive. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



