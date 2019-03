Tesla-Aktie: Hier schlummert jede Menge Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Tesla-Aktie kommt in diesem Jahr nicht in die Gänge. Seit einem Hoch im Dezember bei 376,88 US-Dollar befindet sich der Kurs in einem Abwärtstrend. Alle Versuche, aus dem Trend auszubrechen, sind bislang gescheitert – entweder an der Abwärtstrendlinie selbst oder bereits vorher an der 50-Tagelinie (EMA50). Das bisherige Tief in diesem Jahr datiert vom 6. März und liegt bei 276,23

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.