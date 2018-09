Tesla-Aktie: Hier braut sich etwas zusammen…

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla könnte in den kommenden Tagen wieder deutlich stärker werden. Zu diesem Ergebnis kommen charttechnische Analysten, die mit einem Plus von mehr als 2,0 % am Mittwoch argumentieren und vor allem eine wichtige Untergrenze im Auge haben. Bei 240 Euro hat der Wert erneut die Wende nach oben geschafft und befindet sich damit endgültig in einer starken Unterstützungszone. Die Marke sollte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.