Tesla-Aktie: Heute die meistdiskutierte Aktie auf WallStreetBets!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ist seit Montagabend die meistdiskutierte Aktie auf im Reddit-Forum r/WallStreetBets, während Digital World Acquisition Corp. (NASDAQ:DWAC), Facebook Inc. (NASDAQ:FB), Bakkt Holdings Inc. (NYSE:BKKT) und Snap Inc. (NYSE:SNAP) stoßen ebenfalls auf großes Interesse.

Der Elektroautohersteller Tesla stößt mit 1.269 Erwähnungen auf das größte Interesse im Forum, gefolgt von dem auf Akquisitionen spezialisierten Unternehmen Digital World Acquisition mit 549 Erwähnungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung