Tesla-Aktie: Hertz-Deal bestätigt EV-Trend!

Die Aktien von Tesla Inc.(NASDAQ:TSLA) klettern am Montag auf neue Höchststände, wobei die Rallye durch die hervorragenden Ergebnisse des dritten Quartals in Gang gesetzt wurde und sich aufgrund eines Liefervertrags für Elektrofahrzeuge beschleunigt.

Der Tesla-Analyst: Wedbush-Analyst Daniel Ives stuft die Tesla-Aktie weiterhin mit “Outperform” und einem Kursziel von $ 1.100 ein.

Der Auftrag von Hertz Global Holdings Inc. (PNK: ...



