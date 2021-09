Tesla-Aktie: Hat der Konzern in Brandenburg versagt?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Kaum ein anderes Wirtschaftsprojekt polarisiert aktuell so stark wie Teslas im Bau befindliche Gigafactory in der brandenburgischen Grünheide. Umweltschützer und besorgte Bürger werfen den Kaliforniern zum Beispiel vor, die örtliche Wasserversorgung mit der riesigen Industrieanlage in Mitleidenschaft zu ziehen.

Bislang flankierte die Politik das Projekt größtenteils. Kein Wunder, hatte doch Tesla-Boss Elon Musk Tausende Arbeitsplätze versprochen. Nun hat sich mit Brandenburgs Wirtschaftsminister ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung