Tesla-Aktie: Hardware-Updates für das Model S angekündigt!

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) aktualisiert seine Fahrzeuge ständig. Das Unternehmen wartet nicht auf ein neues Modelljahr, um Änderungen, Verbesserungen oder Upgrades vorzunehmen, sondern baut sie so schnell wie möglich in die Fertigungsstraße ein. Neue Matrix-Scheinwerfern und neue Rücklichtern Vor Monaten wurde gesichtet, wie das Model S mit neuen Matrix-Scheinwerfern und neuen Rücklichtern ausgeliefert wurde. Und während die Einbeziehung dieser verbesserten Lichter sporadisch… Hier weiterlesen