Tesla Aktie: Halbleiterknappheit fordert Opfer!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und Ford Motor Co (NYSE:F) werden aufgrund der weltweiten Chip- und Komponentenverknappung weiterhin mit geringeren Lagerbeständen für Neufahrzeuge zu kämpfen haben, schrieb Loup Ventures Managing Partner Gene Munster in seiner jüngsten Notiz.

US-Kunden, die auf den Kauf neuer Fahrzeuge warten, sehen sich aufgrund von Halbleiterknappheit mit verlängerten Lieferzeiten konfrontiert, die in einigen Fällen bis zu sechs Monate betragen.

Laut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung