Tesla Aktie: Gute Beziehung zu China?

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) intensiviert die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden und verstärkt sein Team für Regierungsbeziehungen in China, wo das Unternehmen wegen Sicherheits- und Kundendienstbeschwerden auf dem Prüfstand steht, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf Branchenquellen.

Was geschah

Tesla-Führungskräfte haben laut dem Reuters-Bericht in den letzten Wochen an vier politischen Diskussionen zu Themen wie Autodatenspeicherung, Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikationstechnologien, Autorecycling und Kohlenstoffemissionen teilgenommen. Das in Kalifornien ansässige



