Tesla-Aktie: Grünes Licht für Giga Berlin!

Es wird erwartet, dass Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) bis Ende nächster Woche grünes Licht für den Start der Produktion in der Berliner Gigafactory erhält, berichtete Tesmanian ((via tagesspiegel) am Sonntag unter Berufung auf eine deutsche Nachrichtenagentur.

Der von Elon Musk geführte Elektrofahrzeughersteller bereitet sich auf eine große Eröffnungsfeier vor, die Ende nächsten Monats stattfinden soll.



