Tesla Aktie: Große Gewinnwoche steht bevor, um den April stilvoll abzuschließen!

In der vergangenen Woche brachen der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq ihre mehrwöchigen Gewinnserien mit bescheidenen Verlusten trotz der Rallye am Freitag. Die Gewinne dieser Woche beginnen mit Tesla (NASDAQ:TSLA) nach Börsenschluss am Montag. Die letzte Aprilwoche wird ein großes Finale sein, da ein Drittel der S&P 500-Unternehmen Quartalsergebnisse vorlegen wird, darunter Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



