Tesla Aktie: Große Erwartungen!

Am 17. Juni twitterte Tesla-Chef Elon Musk noch mit viel Selbstbewusstsein, dass Anleger mit Short-Positionen noch drei Wochen hätten, bevor ihre Leerverkaufspositionen sich in Luft auflösen würden. Gut eine Woche später ist von steigenden Kursen aber noch nichts zu sehen. Stattdessen verlor die Aktie über die letzten Tage immer mehr an Wert und verschlechterte sich von rund 313 Euro auf jetzt ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Robert Sasse.