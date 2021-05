Tesla-Aktie: Gigantischer Absturz steht bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

In China könnte für Tesla ein jüngster Verkehrsunfall ein echtes Problem werden. Zwei Verkehrspolizisten wurden am Montag in der Provinz Zhejiang von einem Tesla-Fahrzeug getroffen. Ein Verkehrspolizist starb, der andere wurde schwer verletzt.

An sich ist es nicht unbedingt ungewöhnlich, dass Verkehrsunfälle zum Straßenverkehr gehören. Doch die chinesischen Behörden haben Tesla in der Vergangenheit der Arroganz und der fehlerhaften Produkte beschuldigt. Entsprechende ...



