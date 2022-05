Tesla-Aktie: Gigafactory Shanghai – einfach unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Nachfrage nach Tesla-Autos steigt unaufhörlich. Konzernchef Elon Musk will deshalb bei der Produktion ordentlich zulegen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich berichtete, plant Tesla an seinem Standort in Shanghai alsbald mehr als eine Verdopplung der Produktionskapazitäten. Reuters beruft sich hierbei auf Insiderquellen. Gigafactory Shanghai: Tesla plant massiven Produktionsausbau Demnach will man rund um die Gigafactory Shanghai neue Produktionslinien aufbauen und… Hier weiterlesen