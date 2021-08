Tesla-Aktie: Gewinnt an Boden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat laut einem Bericht von InsideEvs am Donnerstag mit der Auslieferung seines Model Y Standard Range RWD in China begonnen. Es ist nicht bekannt, ob das Einsteigerfahrzeug in Zukunft auch in die USA und nach Europa geliefert werden wird.

Die Standard-Batterieversion hat eine Reichweite von nur 236 Meilen, was für viele nordamerikanische oder europäische Autofahrer nicht die richtige Wahl



