Tesla Aktie: Gewinne durch Bitcoin-Verkäufe!

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) sagte in seinem Ergebnisbericht für das erste Quartal am Montag, dass es im Quartal Bitcoin (BTC)-Bestände im Wert von $272 Millionen verkauft hat.

Was geschah

In seinem Ergebnisbericht sagte Tesla, dass es $1.5 Milliarden an Käufen von digitalen Vermögenswerten im Quartal verzeichnete. Der Elektrofahrzeughersteller zeigte die $272 Millionen Bitcoin Verkauf unter „Erlöse aus dem Verkauf von digitalen Vermögenswerten“ in dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



