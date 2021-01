Tesla Aktie: Gemischte Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Investoren haben fälschlicherweise eine Aktie in den letzten beiden Handelstagen der Woche um 1100% in die Höhe getrieben, nachdem sie einen Tweet von Elon Musk gesehen hatten.

Der Gründer und CEO von Tesla Inc.(NASDAQ:TSLA) twitterte am Donnerstag eine Unterstützungsbotschaft für die verschlüsselte Messaging-App Signal und ermutigte die Leute, sich anzumelden. Später am Tag, die Aktien eines anderen Unternehmens namens Signal schoss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



