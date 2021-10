Tesla Aktie: Geht’s jetzt nach ganz oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) werden in Erwartung des Ergebnisberichts des Unternehmens für das dritte Quartal diese Woche höher gehandelt. Wedbush veröffentlichte im Vorfeld des Berichts einen zinsbullischen Kommentar zur Aktie. Es wird erwartet, dass Tesla für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,52 $ pro Aktie ausweisen wird, was einem Wachstum von 100 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (0,76 $ pro Aktie) entspricht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



