Tesla Aktie: Geht da noch was?

Nachdem Tesla zuletzt mit starken Quartalszahlen punkten konnte, scheint die gute Stimmung an der Börse kein Ende mehr zu kennen. Allein in den letzten sieben Tagen konnte sich die Aktie des Elektroauto-Pioniers von 224 Euro bis auf aktuell 294 Euro verbessern. Am Montag konnte sogar kurzzeitig die Marke von 300 Euro überschritten werden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.