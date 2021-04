Tesla-Aktie: Gefangen in der Konsolidierung?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie des Elektroautoherstellers war in den letzten 12 Monaten so beliebt wie noch nie. In diesem Zeitraum stieg der Aktienkurs um sagenhafte 342 % an, was zu einer Marktkapitalisierung von derzeit 593,6 Milliarden Euro führte. Allerdings kam die Aktie nach einem tödlichen Unfall mit dem Model S unter Druck.

In den USA kam es unter der Woche zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung