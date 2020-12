Tesla: Aktie in Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) könnte auf ein Niveau von $60 fallen, sagte Gordon Johnson von GLJ Research am Dienstag in einem Interview mit Yahoo Finance.

Was geschah

Johnson platzierte den fairen Wert für Tesla bei etwa $60 bis $80. "Wir denken, dass es dorthin gehen wird. Wir denken, dass es nächstes Jahr passiert." Die Aktien des von Elon Musk geführten Unternehmens ...



